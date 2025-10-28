Beim der Onshore-Windkraftanlagen spezialisierten Nordex läuft das Jahr 2025 besser als prognostiziert. Man hat die Margenprognose nach oben angepasst. Im dritten Quartal erzielte Nordex ein EBITDA von 136 Mio. Euro, was einer Marge von 8 % entspricht. Der Free Cash Flow belief sich nach den ersten neun Monaten auf sehr solide 298 Mio. Euro.



Künftig erwartet das Unternehmen nun eine EBITDA-Marge zwischen 7,5 und 8,5 %, statt wie zuvor angenommen zwischen 5 und 7 %. Damit ist davon auszugehen, dass die Analysten in den Modellen neu rechnen müssen. Auch in den kommenden Jahren sollte einie höhere Profitabilität machbar sein. Die Aktie ist auf ein neues 52-Wochenhoch ausgebrochen. In FB 40/2025 und in der Bernecker TV Sendung vom 7.10. hatten wir das Szenario und das Comeback der Windenergiebranche noch ausführlich erläutert. Wer investiert ist bleibt es.





© 2025 Bernecker Börsenbriefe