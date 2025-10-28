DJ Delivery Hero verkauft Beteiligung an saudischer Finanz-App Tabby

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Delivery Hero hat seine Beteiligung an Tabby verkauft, einer Finanzdienstleistungs-App mit Sitz in Saudi-Arabien. Wie der Berliner Lieferkonzern mitteilte, ist er unter den Tabby-Aktionären, die im Zuge einer Sekundärplatzierung ihre Anteile abgestoßen haben und hat dabei "eine solide Rendite auf seine ursprüngliche Investition erzielt".

"Dieser Aktienverkauf, der zusammen mit dem Verkauf im Jahr 2023 mehr als das 5-fache unserer ursprünglichen Investition darstellt, ermöglicht es Delivery Hero, den profitablen Wert von Tabby zu maximieren und zu realisieren und sich darauf zu konzentrieren, dort zu investieren, wo wir das beste Kundenerlebnis bieten können", sagte Delivery-Hero-CEO Niklas Östberg.

Delivery Hero war laut Mitteilung seit Juli 2021 in Tabby investiert, als das Unternehmen sich an der Series-B-Finanzierungsrunde von Tabby beteiligte.

Ein Unternehmenssprecher wollte sich nicht näher zur Höhe der Tabby-Beteiligung äußern. Käufer der Delivery-Hero-Beteiligung war laut Mitteilung die Risikokapitalgesellschaft HSG.

