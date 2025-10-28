FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec nach der erneuten Prognosesenkung von 41 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Halbleiterzulieferers habe im dritten Quartal enorm geschwächelt und selbst die geringsten Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Michael Kuhn in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion./ag/la

