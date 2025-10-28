EQS-News: Kia Europe GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Guinness World Records: Voll beladener Kia PV5 Cargo fährt mit einer Akkuladung 693,38 Kilometer weit



Neuer Weltrekord für leichte Elektro-Nutzfahrzeuge (eLCVs): Längste Strecke ohne Ladestopp und mit maximaler Nutzlast*

Leistung unterstreicht Effizienz, Flexibilität und Praxistauglichkeit der "Platform Beyond Vehicle (PBV)"-Produktreihe FRANKFURT, Deutschland, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Kia hat Geschichte geschrieben und einen neuen weltweiten Maßstab für die Reichweite leichter elektrischer Nutzfahrzeuge (eLCV) gesetzt. Der Kia PV5 Cargo, erstes eLCV des Unternehmens und Teil seiner bahnbrechenden "Platform Beyond Vehicle (PBV)"-Produktreihe, wurde offiziell in die Liste der Guinness World Records aufgenommen, weil er Folgendes erreicht hat: "Die größte Entfernung, die ein batteriebetriebener leichter Elektrotransporter mit maximaler Nutzlast mit einer einzigen Ladung zurückgelegt hat, beträgt 693,38 km (430,84 mi)". Für den Test wurde der PV5 Cargo mit Langstreckenbatterie (71,2 kWh) und vier Türen verwendet, der in der hier genutzten Konfiguration eine maximale Zuladung von 665 kg** erlaubt. Mit dieser Reichweite bei voller Beladung hat der Kia-Transporter im eLCV-Segment einen neuen Maßstab für Effizienz und Ausdauer gesetzt. Die Rekordfahrt fand am 30. September 2025 unter Alltagsbedingungen auf öffentlichen Straßen nördlich von Frankfurt am Main statt. "Kia ist zwar neu auf dem LCV-Markt. Doch dieser Rekord ist ein Beleg für die Vielseitigkeit und die Innovationen, die hinter dem ersten Kia-PBV stehen, und zeigt, dass wir ernstzunehmende Herausforderer sind", sagt Marc Hedrich, Präsident und CEO von Kia Europe. "Die Tatsache, dass ein Großteil der Zielgruppe dieser Transporter-Variante das Fahrzeug mit einer Akkuladung fast zwei volle Arbeitstage lang betreiben könnte, spricht Bände über dessen Praxistauglichkeit. Der PV5 vereint Effizienz, Flexibilität und intelligente Konnektivität in einem Paket." Die Rekordstrecke wurde so konzipiert, dass sie dem Alltag des Liefer- und Logistikbetriebs entspricht. Der 58,2 Kilometer lange Rundkurs auf Stadt- und Landstraßen mit Ampeln, Kreuzungen, Kreisverkehren und typischem Stadtverkehr konfrontierte den PV5 Cargo mit Bedingungen, wie die meisten Logistikfahrer sie tagtäglich erleben. Darüber hinaus wies die Strecke Höhenunterschiede von insgesamt rund 370 Metern auf. Der voll beladene Transporter absolvierte die Runde elf Mal und kam erst in Runde zwölf zum Stehen. Diese Ausdauer angesichts der herausfordernden Bedingungen belegt die außergewöhnliche Effizienz des PV5 Cargo. Im Hinblick auf eine optimale Praxistauglichkeit entwickelt, ist der PV5 eine äußerst zuverlässige Lösung für eine nachhaltige urbane Mobilität ohne Kompromisse in der Leistungsfähigkeit. Hochkompetente Tester am Lenkrad Am Steuer des PV5 saßen bei der Rekordfahrt George Barrow, ein angesehener, preisgekrönter Nutzfahrzeug-Journalist, der sich auf Transporter spezialisiert hat und seit 2016 Großbritannien in der Jury des "International Van of the Year"-Award (IVOTY) vertritt, sowie Christopher Nigemeier, leitender Ingenieur im in Rüsselsheim ansässigen europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum der Hyundai Motor Group, zu der Kia gehört, und Mitglied des PV5-Entwicklungsteams. "Ich bin begeistert, Teil dieser unglaublichen 'Guinness World Records'-Leistung gewesen zu sein. Es war eine anspruchsvolle, aber unvergessliche Fahrt", sagt Barrow. "Ich war wirklich beeindruckt, wie weit der Kia PV5 fahren kann: über 690 Kilometer mit nur einer Ladung und bei voller Nutzlast - das ist keine Kleinigkeit. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Rekord nicht leicht zu schlagen sein wird. Der PV5 und Christopher waren großartige Teamkollegen für diese Herausforderung, und ich bin stolz darauf, Teil eines Rekords zu sein, der die Grenzen für Elektrotransporter verschiebt." "Für mich als Ingenieur war es sowohl eine technische als auch eine persönliche Herausforderung", sagt Christopher Nigemeier. "George brachte unglaublich viel Fahrerfahrung vom Testen anderer Transporter mit, während ich den Vorteil hatte, den Antriebsstrang des PV5 in- und auswendig zu kennen. Es wurde zu einem freundschaftlichen Wettstreit zwischen uns: Wer konnte das Maximum aus jeder Kilowattstunde herausholen? Am Ende war es das Fahrzeug selbst, das uns beide beeindruckte." Der Rekordversuch wurde akribisch vorbereitet. Inspekteure des TÜV Hessen und des Unternehmens buck Vermessung überwachten den Beladungsprozess und überprüften die Einhaltung der Gewichtsvorgaben. Die Fahrt wurde mithilfe von GPS-Tracking und Innenraumkameras durchgehend aufgezeichnet. Die Batterie des PV5 wurde vor der Abfahrt zu 100 Prozent aufgeladen, und sowohl der Ladeanschluss als auch der Laderaum wurden bis zum Ende der 22 Stunden und 30 Minuten dauernden Fahrt versiegelt. Erstes Mitglied der flexiblen PBV-Familie von Kia Der PV5 basiert als erstes Modell der PBV-Familie von Kia auf der innovativen Plattform E-GMP.S (Electric Global Modular Platform for Service) und ist nach einem modularen "Baustein"-Konzept gestaltet. Diese Flexibilität ermöglicht verschiedene Konfigurationen für ein breites Spektrum von gewerblichen und privaten Anwendungen: neben dem Transporter PV5 Cargo und dem Kleinbus PV5 Passenger*** unter anderem ein Fahrgestell (Chassis-Cab) und eine rollstuhlgerechte WAV-Variante (Wheelchair Accessible Vehicle). Der PV5 Cargo bietet ein Laderaumvolumen von bis zu 4,4 m3**** und erlaubt eine Zuladung von bis zu 790 kg**. Die Kunden haben je nach ihren betrieblichen Anforderungen die Wahl zwischen verschiedenen Batterievarianten: Aktuell stehen für den Transporter 51,5- und 71,2-kWh-Akkus zur Verfügung, eine 43,3-kWh-Batterie folgt. Kia unterstreicht mit diesem Weltrekord sein anhaltendes Engagement in der Entwicklung innovativer, effizienter und praktischer Lösungen für die Mobilität von morgen. Das Rekord-Exemplar des PV5 Cargo wird ab dem 18. November 2025 auf der Nutzfahrzeugmesse Solutrans in Lyon zu sehen sein (Eurexpo, Halle 5, Stand C130). Über Guinness World Records Was ist der schnellste Wildvogel in Europa? Dies war die Frage, die im Jahr 1955 zur Gründung von Guinness World Records führte. Angefangen hat es mit einem einzigen Buch, das von einem Zimmer über einem Fitnessstudio aus veröffentlicht wurde. Mittlerweile ist GWR zu einem globalen Multi-Media-Markenunternehmen mit Niederlassungen in London, New York, Peking, Tokio und Dubai gewachsen. Es liefert heute Inhalte von Weltklasse, nicht nur durch Bücher, sondern auch durch Fernsehsendungen, soziale Medien und Live-Veranstaltungen. Ein firmeneigenes Beratungsunternehmen arbeitet eng mit Marken und Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um Rekordleistungen für preisgekrönte Kampagnen und Unternehmenslösungen zu nutzen. Der hauseigene Produktionszweig GWR Studios erstellt herausragende Inhalte für Rundfunkanstalten, Markenpartner und digitale Plattformen. Und die Abteilung Entertainment Services erweckt das Beste der Marke GWR in einer Vielzahl von Live-Erlebnissen zum Leben, bei denen Besucher offizielle Weltrekorde entdecken und sogar Rekordversuche unternehmen können. Durch welches Medium auch immer: Das Ziel von GWR ist, die Welt zu einem interessanteren, unterhaltsameren und positiveren Ort zu machen. Weitere Details unter guinnessworldrecords.com . Über TÜV Hessen TÜV Hessen steht für die Sicherheit und Zukunftsfähigkeit von Produkten, Anlagen und Dienstleistungen und das sichere Miteinander von Mensch, Technik und Umwelt. Bei technischen Prüfungen und Zertifizierungen ist TÜV Hessen Marktführer in Hessen, aber auch deutschlandweit gefragt und international erfolgreich. Die Dienstleistungsgesellschaft verfügt über mehr als 60 Standorte in Hessen sowie Niederlassungen in vier weiteren Bundesländern. Die rund 1.350 hochqualifizierten Mitarbeitenden sind durch ihre umfassende Expertise, langjährige Erfahrung und hohe Servicequalität sowohl für gewerbliche als auch für private Kunden wertvolle Partner. TÜV Hessen bietet in den Geschäftsbereichen Auto Service, Industrie Service, Real Estate, Life Service sowie Managementsysteme insgesamt rund 220 TÜV®-Dienstleistungen an. Die weltweit anerkannten, hochwertigen Zertifikate und Qualitätssiegel verschaffen den Produkten und Dienstleistungen der Kunden einen klaren Wettbewerbsvorteil. TÜV Hessen ist eine Beteiligungsgesellschaft der TÜV SÜD AG (55 Prozent) sowie des Landes Hessen (45 Prozent) und erzielte 2021 einen Umsatz von rund 171 Millionen Euro. Weitere Informationen unter www.tuev-hessen.de . Über buck Vermessung buck Vermessung ist eines der führenden Vermessungsunternehmen Deutschlands mit mehr als 39 Jahren Erfahrung und Niederlassungen in Kassel und Frankfurt am Main. Ein Team aus über 70 Expertinnen und Experten bietet umfassende Vermessungsdienstleistungen, darunter Kataster- und technische Vermessungen, 3D-Laserscanning, Drohnenvermessungen und BIM-basierte Lösungen. Mit seinen öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren (ÖbVI) ist das Unternehmen befugt, amtliche Katastervermessungen durchzuführen und rechtsverbindliche Gutachten zu erstellen. Es kombiniert modernste Technologie mit Präzision und Transparenz und ist ein zuverlässiger Partner für Bauträger, Kommunen, Architekten und Privatkunden. Weitere Informationen unter: www.buck-vermessung.de . Über Kia Kia ist eine globale Mobilitätsmarke mit der Vision, nachhaltige Mobilitätslösungen für Verbraucher, Kommunen und Gesellschaften weltweit zu schaffen. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung 1944 in der Mobilitätsbranche tätig. Kia hat heute weltweit etwa 52.000 Beschäftigte, ist in etwa 200 Märkten vertreten, betreibt Produktionsstätten in sechs Ländern und verkauft rund drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Kia ist ein Vorreiter bei der Popularisierung von elektrifizierten und batteriebetriebenen Fahrzeugen und entwickelt vielfältige Mobilitätsdienste, um Millionen von Menschen rund um den Globus zu ermutigen, die für sie besten Fortbewegungsarten zu erkunden. Der Markenslogan "Movement that inspires" ("Bewegung, die inspiriert") verdeutlicht die Zielsetzung von Kia, Verbraucher durch seine Produkte und Services zu inspirieren. Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durch Kia Deutschland vertreten ( www.kia.com/de ). Die 100-prozentige Kia-Tochter mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihren Absatz seit 2010 fast verdoppelt. Im Jahr 2024 erzielte Kia in Deutschland einen Marktanteil von insgesamt 2,4 Prozent und bei reinen Elektroautos von 3,1 Prozent. Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Europe, die europäische Vertriebs- und Marketingorganisation des Mobilitätsanbieters, die 39 Märkte betreut. Jeder zweite in Europa verkaufte Kia stammt aus europäischer Produktion: In Zilina, Slowakei, betreibt das Unternehmen seit 2006 eine hochmoderne Fertigungsanlage mit einer Jahreskapazität von 350.000 Fahrzeugen. Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigen Garantiebedingungen). Weitere Informationen unter press.kia.com/de . * Die Vor-Ort-Ermittlung des Gewichts des voll beladenen PV5 mit Langstreckenbatterie ergab 2.652 kg (verifiziert durch TÜV Hessen), mit einer zulässigen Toleranz von 4 kg. ** Maximale Zuladung je nach Konfiguration bei 51,2-kWh-Akku bis zu 790 kg, bei 71,2-kWh-Akku bis zu 690 kg. *** Kia PV5 Cargo mit 51,5-kWh-Batterie (Strom/Reduktionsgetriebe; 89 kW (122 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,0 kWh/100 km; CO 2 -Emission komb. 0 g/km; CO 2 -Klasse A.

Reichweite gewichtet (max.): 297 km.

Kia PV5 Cargo mit 71,2-kWh-Batterie (Strom/Reduktionsgetriebe; 120 kW (163 PS):

Stromverbrauch kombiniert 19,1 kWh/100 km; CO 2 -Emission komb. 0 g/km; CO 2 -Klasse A.

Reichweite gewichtet (max.): 416 km.

Kia PV5 Passenger mit 51,5-kWh-Batterie (Strom/Reduktionsgetriebe; 89 kW (122 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,2 kWh/100 km; CO 2 -Emission komb. 0 g/km; CO 2 -Klasse A.

Reichweite gewichtet (max.): 295 km.

Kia PV5 Passenger mit 71,2-kWh-Batterie (Strom/Reduktionsgetriebe; 120 kW (163 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,3 kWh/100 km; CO 2 -Emission komb. 0 g/km; CO 2 -Klasse A.

Reichweite gewichtet (max.): 412 km. **** Der PV5 Cargo verfügt in der L2H1-Konfiguration 4,4 m3 Laderaum. Ein noch größeres Ladevolumen bietet die L2H2-Version, die im nächsten Jahr auf den Markt kommen wird. https://www.press-eu.kia.com Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2805744/Kia_PV5.jpg

