Mit Fokus statt Breite: Diese drei ETFs setzen auf Technologie, Schwellenländer und Biotech - und könnten 2026 den MSCI World damit outperformen. Der MSCI World ETF gilt als das Standardinvestment vieler Privatanleger: breit gestreut, solide, einfach. Doch seine Stärke - die Diversifikation - kann in Phasen starker Wachstumszyklen auch zur Bremse werden. Gerade wenn wenige Mega-Konzerne die Märkte dominieren, bildet der MSCI World diese Dynamik nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
