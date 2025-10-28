Die aap Implantate AG (ISIN: DE000A3H2101) hat im dritten Quartal 2025 ein beachtliches Umsatzplus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum erzielt. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, da das dritte Quartal traditionell das schwächste des Jahres ist. Das auf Traumatologie-Produkte spezialisierte Medizintechnikunternehmen konnte in allen relevanten Regionen zulegen und profitiert dabei zunehmend von seinem innovativen LOQTEQ-Plattenportfolio. Die anatomischen Plattensysteme finden bei Anwendern wegen ihrer einzigartigen technischen Vorteile immer mehr Zuspruch. Der Auftragsbestand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
