Sechs internationale Persönlichkeiten ausgezeichnet- Frank Schätzing ist "Weingourmet des Jahres"- Spitzenköche präsentierten ein Kulinarik-Programm zu den Siegerweinen- Awards gelten als renommierteste Auszeichnung der Weinbranche in DeutschlandGroße Momente für große Weine: Wenn Wein mehr ist als ein Getränk, wenn er Kultur, Handwerk und Anspruch verkörpert, dann zeigt sich das bei den Wine Awards 2025. DER FEINSCHMECKER zeichnet in diesem Jahr sechs Persönlichkeiten aus, die den Wein zu dem machen, was er heute ist: leidenschaftlich, prägend und wegweisend. Die Auszeichnungen werden im Rahmen einer festlichen Gala am 15. November im Grand Elysée Hotel in Hamburg verliehen."Wein ist ein Kulturgut mit Tradition. Wie bei kaum einem anderen Produkt fließen hier handwerkliches Können, Leidenschaft und Genuss zusammen. Wein ist ein Spiegel der Landschaft und der Menschen, die ihn herstellen - und verbindet uns in geselligen Runden", sagt Gabriele Heins, Chefredakteurin von DER FEINSCHMECKER.Die Preisträger 2025Newcomerin des Jahres - Lena Skringer (Steiermark)Jung, präzise, eigenständig: Die erst 24-Jährige zeigt mit Sauvignon blanc und einer markanten Cuvée, wie deutlich eine Handschrift auch ohne großes Portfolio sein kann.Winzer des Jahres - Sebastian Fürst (Franken)Am Familienweingut in Bürgstadt führt er die Linie kompromisslos fort: Burgunder auf internationalem Niveau, Rieslinge mit Spannung und Mineralik - Konzentration ohne Lautstärke.Lebenswerk - Fritz Keller (Baden)Weinbau, Gastronomie, Unternehmertum: Keller steht wie kaum ein anderer für die Verbindung von Exzellenz, Kontinuität und Genusskultur in Deutschland. Ein Lebenswerk mit Signalwirkung.Weinlegende - Marchese Piero Antinori (Toskana)Mit Kultweinen wie Tignanello und Solaia hat er eine Ära geprägt und die Toskana auf Weltformat gehoben - Tradition als Motor für Innovation.Zero Award - Murray Paterson (Kopenhagen)Er definiert alkoholfreien Genuss neu: Fermentierte Aperitifs mit gastronomischem Anspruch zeigen, dass "Zero" heute eine eigenständige, hochwertige Kategorie ist.Weingourmet des Jahres - Frank SchätzingDer Bestsellerautor lebt Genuss als Haltung. Er steht für bewusste Kulinarik und eine reflektierte Weinleidenschaft, die weit über private Vorlieben hinauswirkt.Galaabend mit Spitzenküche und VerkostungZur Verleihung im Grand Elysée Hamburg kommen Winzerinnen, Sommeliers, Köchinnen und Genussliebhaber aus ganz Europa zusammen. Nach der Award-Zeremonie präsentieren Spitzenköche ein Walking Dinner von veganem Fine Dining über traditionelle Haute Cuisine bis hin zu feinen Kreationen der Patisserie, begleitet von den prämierten Weinen sowie alkoholfreien Pairings. Moderiert wird der Abend von Inka Schneider, musikalisch begleitet vom Pianisten und Entertainer Joja Wendt.An den Kochstationen der Wine Awards 2025 sind: Ricky Saward (Seven Swans, Frankfurt); Marco Müller (Rutz, Berlin); Cornelia Fischer (Restaurant Überfahrt, Tegernsee); Nelson Müller (Schote in der Diepeschrather Mühle); Anton Schmaus (Storstad, Regensburg); Kang Dai Song (MIZU, Marburg); Johann Lafer (Star-Koch und Gourmetbotschafter); Cornelia Poletto (Cornelia Poletto, Hamburg); Noemi Krondorfer (Landhaus Bacher, Österreich); Alexander Mayer (La Vallée Verte, Herleshausen); Cornelius Speinle (freischaffender Spitzenkoch, Hamburg); Tillmann Fischer (Hotel Grand Elysée, Hamburg) und Thomas Dorfer (Landhaus Bacher, Österreich).Gespräche mit den prämierten Winzerinnen und Winzern sowie mit Frank Schätzing können vor Ort arrangiert werden.Mehr InformationenDie vollständigen Porträts der Preisträger und Impressionen der Gala erscheinen in der nächsten Ausgabe von DER FEINSCHMECKER, Ausgabe 12 vom 14.11.2025. Auf Anfrage stellt die Redaktion ein PDF mit dem kompletten Award-Dossier zur Verfügung.https://www.feinschmecker.de/wein/wine-awardsFotos senden wir Ihnen nach dem Event gern zu.