Nordex hat die vorläufigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt gegeben und zeigt dabei einen signifikanten Anstieg der Rentabilität, trotz stabiler Umsätze. Das vorläufige EBITDA belief sich auf 136 Millionen Euro mit einer Marge von 8,0%, gegenüber 72 Millionen Euro und 4,3% im dritten Quartal 2024, was etwa 150 Basispunkte über den Erwartungen liegt. Dieser Anstieg ist auf eine starke Umsetzung, Kosten Disziplin und verbesserte Margen im Dienstleistungssektor zurückzuführen. Die Umsätze blieben im Jahresvergleich mit 1,7 Milliarden Euro weitgehend stabil, liegen jedoch etwa 15% unter den Erwartungen, bedingt durch saisonale Effekte und unerwartete vorübergehende Verzögerungen in der Türkei. Der freie Cashflow im dritten Quartal belief sich auf hohe 149 Millionen Euro, leicht über den Erwartungen, obwohl er im Jahresvergleich um 6% rückläufig war. Nach diesen starken Ergebnissen hat Nordex die Prognose für die EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2025 auf 7,5-8,5% angehoben, während die Umsatzprognose unverändert bleibt. Wir passen unsere Margenschätzungen an das untere Ende der überarbeiteten Guidance an und erhöhen unser Kursziel auf 30,00 Euro (von 26,00 Euro) und bekräftigen unser Kauf-Rating. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/nordex-se heruntergeladen werden. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se





