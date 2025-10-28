Hamburg (www.fondscheck.de) - Tochterunternehmen GSR erwirbt weitere Fondsinitiatoren und einen Schweizer Fondsmanager - FondsnewsDie GSR GmbH, ein Tochterunternehmen der Netfonds AG (ISIN DE000A1MME74/ WKN A3H210), hat Kaufverträge zum Erwerb von 100 Prozent der Geschäftsanteile bzw. Aktien an zwei Fondsinitiatoren unterzeichnet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de