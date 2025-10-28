Foxconn investiert einen Milliardenbetrag in ein KI-Supercomputing-Projekt und richtet damit sein Geschäft neu aus. Der Auftragsfertiger für Elektronikprodukte will künftig stärker auf Cloud-Lösungen und KI setzen.Foxconn macht einen großen Schritt in Richtung Zukunftstechnologien. Der taiwanische Elektronikkonzern will bis zu 42 Milliarden Taiwan-Dollar (umgerechnet rund 1,37 Milliarden US-Dollar) in den Aufbau eines KI-Rechenclusters und eines Supercomputing-Zentrums investieren. Das Geld soll zwischen Dezember 2025 und Dezember 2026 fließen und vollständig aus eigenen Mitteln stammen. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet. Mit dieser Investition möchte Foxconn …

