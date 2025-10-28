Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) rückt die Zielmarken für 2025 zurecht. Nach einem verhaltenen dritten Quartal und vorsichtigeren Annahmen für das Jahresende senkt der Konzern seine EBIT-Prognose spürbar, hält am starken Umsatzausblick jedoch fest. Auf Konzernebene peilt HHLA nun ein Betriebsergebnis von 160 bis 175 Mio. Euro an, zuvor waren 195 bis 215 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden. Der Grund liegt weniger in einem Einbruch der Nachfrage als in einer Mischung aus geopolitischem Gegenwind, weiter ruckelnden Lieferketten und den eigenen Umbauten: Die Automatisierung der Hamburger ...

