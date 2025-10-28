Köln (ots) -Köln hat eine neue Adresse für Kulturfans: Abundo! Nachdem Abonnent:innen in Berlin und Hamburg monatlich bereits mehr als 10.000 Buchungen von Veranstaltungen über das Kulturabo tätigen, startet das Startup jetzt in der Rheinmetropole durch. Ab sofort können auch Kölner:innen das breite Kulturangebot ihrer Stadt zum monatlichen Festpreis entdecken.Abundo (https://abundolive.de/) macht Kultur so zugänglich wie nie zuvor. Mit einem monatlichen Betrag von 29 Euro (1 Ticket pro Event) oder 55 Euro (2 Tickets pro Event) erhalten Mitglieder unbegrenzten Zugang zu einem breiten Angebot an Veranstaltungen wie Konzerten, Theater, Opern und Kino ohne zusätzliche Ticketkosten. Täglich werden neue Events hinzugefügt, sodass Nutzer:innen stets eine vielfältige Auswahl zur Verfügung steht.Zum Start in Köln kooperiert Abundo bereits mit zahlreichen Partnern, darunter Weltkonzerte und FKP Scorpio, die das Abo mit spannenden Programmen bereichern und Veranstaltungen an Orten wie der Stadthalle, der Live Music Hall oder der Lanxess Arena erlebbar machen. Das Angebot wird stetig erweitert."Wir freuen uns, mit Köln in einer Stadt durchzustarten, die wie keine andere für Offenheit, Lebensfreude und kulturelle Vielfalt steht. Unser Angebot macht diese Vielfalt noch zugänglicher und wir sind überzeugt davon, dass es hier auf großen Anklang stoßen wird." so Jacob Hvid, Gründer und Geschäftsführer von Abundo.Die Mitgliedschaft bei Abundo ist flexibel und kann monatlich gekündigt oder pausiert werden. So können Nutzer:innen den Service risikofrei ausprobieren. Das Modell fördert die Entdeckung der lokalen Kulturszene, neuer Veranstaltungsorte, Künstler:innen und Genres.Neben den Abonnent:innen profitieren auch die Veranstalter und Künstler:innen von Abundo. Sie füllen Ihre Säle, verkaufen Sitzplätze, die sonst frei geblieben wären, und erschließen neue Zielgruppen. So entsteht eine echte Win-Win-Situation für die Kultur und für alle, die sie lieben.Weitere Presseinformationen und Bildmaterial finden Sie hier. (https://drive.google.com/drive/folders/1wcVbAS8DROaX-clgv_9S0daEFpaUV63X?usp=share_link)Pressekontakt:Claudia LunsckenSenior Public Relations Specialistpr@claudialunscken.deOriginal-Content von: Abundo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181316/6146614