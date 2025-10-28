NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Danone nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Lebensmittelkonzern habe gut abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones in seiner Reaktion vom Dienstag. Das organische Umsatzwachstum liege über der Konsensschätzung und zeige, dass das Geschäftsmodell noch funktioniere. Die Investitionen in das Produktangebot, die Konzentration auf die Umsetzung der Unternehmensstrategie und ein realistisches Erwartungsmanagement trügen weiter Früchte./rob/gl/ag



