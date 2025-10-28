EQS-News: PL BioScience GmbH / Schlagwort(e): Personalie

PL BioScience gibt neues Beiratsmitglied Ole Henrik Bang-Andreasen bekannt



28.10.2025 / 11:05 CET/CEST

PL BioScience gibt neues Beiratsmitglied Ole Henrik Bang-Andreasen bekannt Aachen, 28. Oktober 2025 - Die PL BioScience GmbH, ein deutsches Life-Science-Unternehmen, das auf die Herstellung und Entwicklung von humanem Thrombozytenlysat (HPL) für die Zellexpansion spezialisiert ist, gab heute die Ernennung von Ole Henrik Bang-Andreasen zum Mitglied des Beirats bekannt, nachdem das Beiratsmitglied Reinhard Vogt verstorben ist. Ole bringt umfangreiche transatlantische Branchenerfahrung, Führungskompetenz und Kapitalmarktkenntnisse in den Beirat ein und wird für PL BioScience von großem Wert sein, wenn das Unternehmen in eine neue Ära beschleunigter Entwicklung und Expansion sowie gesteigerter Wertschöpfung eintritt. Derzeit ist er als Principal im Londoner Büro von AVANT BIO tätig, einer in den USA ansässigen Frühphasen- und Wachstumsbeteiligungsgesellschaft, wo er sich auf die Förderung von Unternehmen im Gesundheitswesen und in der Biotechnologie konzentriert. Ole erwarb seinen Bachelor of Science in Rechnungswesen und Finanzen an der Northeastern University in Boston und seinen Master of Science in Ökonometrie an der Boston University. Derzeit ist er Mitglied des Beirats von PathPresenter, Wasteless Bio und HC Andersen Capital sowie Beiratsvorsitzender von Portunus Solutions. Hatim Hemeda, CEO von PL BioScience, kommentierte: "Die Zusammenarbeit mit Ole während dieses Übergangs im Beirat war mir eine große Freude. Seine fundierten wissenschaftlichen Kenntnisse in Verbindung mit seinem ausgeprägten Investitionsgeschick waren für unser Team bereits von großem Nutzen. Wir freuen uns darauf, weiter zusammenzuarbeiten, während PL BioScience seine Position als Marktführer im Bereich der Human-Thrombozyten-Lysat-Technologie weiter ausbaut. Gleichzeitig sind wir zutiefst betrübt über den Verlust unseres Kollegen, Freundes und Mentors Reinhard Vogt." Ole Henrik Bang-Andreasen fügte hinzu: "Der Eintritt in den Beirat von PL BioScience (PLB) ist angesichts des Todes meines Kollegen und Mentors Reinhard Vogt ein freudiges und trauriges Ereignis zugleich. Ich übernehme die Verantwortung von Reinhard und freue mich darauf, PLB dabei zu unterstützen, das weltweit führende HPL-Unternehmen aufzubauen, beginnend mit einer neuen Anlage in Aachen und einer arbeitsreichen, aber spannenden Roadmap für die Zukunft." In Erinnerung an Reinhard Vogt Mit tiefer Trauer gibt die PL BioScience GmbH bekannt, dass Reinhard Vogt am 8. September 2025 verstorben ist. Reinhard war ein lieber Freund, Mentor und seit 2024 Mitglied unseres Beirats. Reinhard war als Visionär in der Life-Science-Branche weithin anerkannt und inspirierte mit seiner Erfahrung, seiner Freundlichkeit und seiner Leidenschaft für die Biowissenschaften alle Menschen in seinem Umfeld. Wir sind dankbar für seine Führung und die Zeit, die wir mit ihm verbringen durften. Unsere Gedanken sind in dieser Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden. Über PL BioScience: Die PL BioScience GmbH, ein Life-Science-Unternehmen mit Sitz in Aachen, ist auf die Herstellung und Entwicklung von humanem Plättchenlysat (HPL) spezialisiert. Das Unternehmen hat eine proprietäre Technologie entwickelt, um HPL vollständig künstlich herzustellen und in Zukunft eine vollständig im Labor erzeugte, skalierbare Versorgung mit HPL zu ermöglichen. PL BioScience bietet derzeit ein Komplettportfolio von natürlichen HPL-Produkten aus Spenderblut an, die an verschiedene Anwendungsfälle angepasst sind. Von der akademischen und präklinischen Forschung bis hin zu Zelltherapien und der biopharmazeutischen Produktion ermöglicht ELAREM einen nahtlosen Transfer von Durchbrüchen in der regenerativen Medizin - vom Labor bis hin zu behandlungsbedürftigen Patienten. Mit ELAREM Ultimate-FD PLUS stellt PL BioScience das einzige weltweit patentierte, gamma-bestrahlte HPL-Produkt her. Weitere Informationen zu PL BioScience und den ELAREM-Produkten finden Sie unter: www.pl-bioscience.com

Kontakt:

Dr. Hatim Hemeda, Geschäftsführer

PL BioScience GmbH

+49(0)24195719-100

info@pl-bioscience.com Medienkontakt:

MC Services AG

Raimund Gabriel, Dr. Regina Lutz

+49 (0)89 210 228 0 US: Catherine Featherston

+1-203-444-4393

E-Mail: plbioscience@mc-services.eu



