Frankfurt (ots) -- Herbst und Winter sind Hauptsaison für Einbrüche und wetterbedingte Schäden.- Versicherungsschutz regelmäßig prüfen und anpassen- Im Ernstfall zählt die richtige Absicherung - finanziell und organisatorisch.Wenn die Uhren zurückgestellt werden und es schon am späten Nachmittag dunkel wird, steigt das Risiko für Einbrüche deutlich. Während viele Menschen noch im Büro oder auf dem Heimweg sind, nutzen Täter die frühe Dämmerung für unbemerkte Zugriffe auf Häuser und Wohnungen. Ein ungesichertes Fenster, eine unbeleuchtete Einfahrt - oft reichen kleine Nachlässigkeiten, damit sich jemand unbefugt Zutritt verschafft. Wer jetzt vorsorgt, kann sich beruhigt zurücklehnen.Gute Vorbereitung schützt am besten vor EinbruchEin stabiler Schließzylinder, abschließbare Fenstergriffe oder Bewegungsmelder im Außenbereich schrecken potenzielle Einbrecher wirksam ab. Auch Beleuchtung mit Zeitschaltuhr, wachsame Nachbarn und eine bewohnte Hausoptik sind einfache, aber sehr effektive Mittel. Neben der Technik sollten Bewohnerinnen und Bewohner auch organisatorisch vorsorgen: Wertsachen am besten sicher verwahren, Seriennummern dokumentieren und keine Hinweise auf Abwesenheiten in sozialen Netzwerken öffentlich zugänglich teilen. Neben technischen Maßnahmen spielt auch die finanzielle Absicherung eine wichtige Rolle. Die Profis der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) helfen dabei, die passende Lösung für jede Wohnsituation zu finden - vom Mietappartement bis zum Eigenheim.Versicherungsschutz regelmäßig prüfenSelbst bei bester Vorbereitung lässt sich ein Einbruch nicht immer verhindern - umso wichtiger ist es, im Schadensfall richtig abgesichert zu sein. Eine Hausratversicherung ersetzt gestohlene oder beschädigte Gegenstände nach einem Einbruchdiebstahl oder Vandalismus. Wichtig ist, dass die Versicherungssumme dem tatsächlichen Wert des Hausrats entspricht. Für Haus- und Wohnungseigentümer empfiehlt sich zusätzlich eine Wohngebäudeversicherung, die Schäden durch Feuer, Leitungswasser, Sturm oder Hagel abdeckt.Im Ernstfall richtig reagierenNach einem Einbruch zählt schnelles Handeln: Polizei verständigen, Spuren sichern lassen, Schaden dokumentieren und die Versicherung unverzüglich informieren. Fotos, Kaufbelege und Inventarlisten erleichtern die Regulierung und beschleunigen die Erstattung. Wer seine Policen regelmäßig überprüft und seine Unterlagen geordnet bereithält, spart im Notfall Zeit und Nerven. Die dunkle Jahreszeit bringt erhöhte Risiken mit sich - aber auch viele Möglichkeiten, sich wirksam zu schützen.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Als Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung feiert das Familienunternehmen 2025 sein 50-jähriges Jubiläum und richtet dabei den Blick weiterhin in die Zukunft, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen für Kundinnen und Kunden anzubieten.