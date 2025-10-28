Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999) hat ihre Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 nach unten korrigiert. Der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen sowie kosmetischen Inhaltsstoffen rechnet nun mit einem organischen Wachstum von 2,3 bis 3,3 Prozent statt der bisher avisierten 3,0 bis 5,0 Prozent. Im dritten Quartal erreichte das organische Wachstum nur noch 1,4 Prozent, während es in den ersten neun Monaten bei 2,6 Prozent lag. Das Unternehmen verweist auf anhaltende makroökonomische und geopolitische Herausforderungen, die die Marktdynamik dämpfen. Die Verbrauchernachfrage in verschiedenen ...

