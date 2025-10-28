Der in den zurückliegenden Monaten stark unter Druck geratene US-Krankenversicherer UnitedHealth hat ordentliche Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis je Aktie konnten die Amerikaner die Markterwartungen übertreffen. Darüber hinaus hebt UnitedHealth die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie leicht nach an.Zwischen Juli und September steigerte UnitedHealth den Umsatz um zwölf Prozent auf 113,2 Milliarden Dollar. Analysten hatten nur rund 113 Milliarden ...

