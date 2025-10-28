Die vorläufigen Ergebnisse von SUSS MicroTec für das dritte Quartal haben hinsichtlich der Margen enttäuscht, da die Rentabilität durch eine ungünstige Produktmix, Unterauslastung und Übergangskosten am neuen Standort in Taiwan beeinträchtigt wurde. Die Umsätze lagen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, während der Auftragseingang schwach blieb, da Projekte verschoben wurden. Das Management hat die Margenprognose für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt, während die Umsatzziele unverändert blieben. Dies deutet auf ein schwächeres viertes Quartal hin und führt dazu, dass wir unsere Margenprognosen sowie die Erwartungen für die kommenden Jahre anpassen. Wir gehen davon aus, dass 2026 als Übergangsjahr fungieren wird, bevor die Erholung 2027 wieder an Fahrt gewinnt. Erfreulicherweise sollte der Auftragseingang im vierten Quartal anziehen, da die Nachfrage nach Speicherlösungen und fortschrittlicher Verpackung (HBM 3E/4) allmählich zurückkehrt. Mit der Stärkung der branchenspezifischen Rückenwinde und der bevorstehenden Einführung von Werkzeugen der nächsten Generation sehen wir ein zunehmend attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis und bleiben positiv hinsichtlich der mittelfristigen Perspektiven von SUSS. Wir bekräftigen unser Kaufen-Rating mit einem gesenkten Kursziel von 50,00 EUR (zuvor 56,00 EUR), um die kurzfristige Unsicherheit widerzuspiegeln. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/suss-microtec-se heruntergeladen werden.





© 2025 mwb research