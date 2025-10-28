ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Buy" belassen. Dank der CNAO-Region China, Nordasien und Ozeanien hätten die Franzosen die Erwartungen erneut getoppt, schrieb Guillaume Delmas am Dienstag nach Quartalszahlen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120644
© 2025 dpa-AFX-Analyser