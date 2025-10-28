Die Allianz fordert für die Zulassung autonomer Fahrzeuge in Europa einheitliche Teststandards. Sowohl Experten als auch Verbraucher erwarten mehr Sicherheit. Geht es nach dem Versicherer Allianz, müssen autonome Autos künftig zur EU-Führerscheinprüfung. "So wie bisher der Mensch beweisen muss, dass er das Fahrzeug sicher führen kann, muss künftig das autonome Fahrzeug beweisen, dass es in allen Fahrsituationen richtig und sicher agieren kann", sagt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
