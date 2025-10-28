London (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank dürfte am Donnerstag ihren Leitzins bei 2,0 Prozent belassen, so die Experten von Vanguard.So hätten nicht nur die Konjunkturdaten der vergangenen sechs Wochen im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen, auch der Euro habe sich stabil gezeigt. Die meisten Mitglieder des EZB-Rats hätten bekräftigt, dass die politische Lage ein positives Bild zeige und dass die Gefahren für die Inflationsprognosen "zweiseitig" seien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
