Bonn (www.anleihencheck.de) - Die wirtschaftliche Schwächephase Schwedens könnte sich entspannen, so die Analysten von Postbank Research.Die September-Daten würden zeigen, dass die Arbeitslosenquote leicht von 8,4% auf 8,3% gesunken sei. Der Swedbank Manufacturing PMI sei von 55,3 im August auf 55,6 im September gestiegen, während die Industrieaufträge um 7,2% gegenüber dem Vormonat zugenommen hätten. Auch die Einzelhandelsumsätze seien im August im Vergleich zum Vormonat um 0,9% gestiegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
