Linz (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank FED wird in ihrer morgigen Zinssitzung voraussichtlich den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Hintergrund seien die aktuellen Inflationsdaten, die zwar einen Anstieg der Verbraucherpreise zeigen würden, jedoch unter den Erwartungen gelegen hätten. Die Gesamt- und Kerninflation hätten jeweils 3,0 Prozent betragen. Diese Entwicklung entlaste die FED und stärke ihre geldpolitische Flexibilität. FED-Chef Jerome Powell betone, dass der Arbeitsmarkt derzeit größere Risiken berge als die Inflation. Die Zinssenkung solle die Konjunktur stützen, zumal der anhaltende Government Shutdown die Veröffentlichung weiterer Wirtschaftsdaten behindere. Für Dezember werde eine weitere Zinssenkung erwartet. Im Gegensatz zur FED dürfte die Europäische Zentralbank die Zinspause nach ihrer Zinssitzung am Donnerstag verlängern, da sowohl Inflation als auch der Arbeitsmarkt im Euro-Raum stabil seien. (28.10.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...