Alpine hat vor dem regulären Bestellstart am 21. November die Preise seines neuen Hoffnungsträgers A390 veröffentlicht. Der in der Mittelklasse positionierte Elektro-Crossover bietet die höchste Leistung aller Fahrzeuge auf dieser Plattform. Mit dem A390 begibt sich die französische Sportwagenschmiede Alpine in ganz neue Gefilde. Seit der Markengründung vor siebzig Jahren war der Hersteller auf sportliche Zweisitzer mit Renault-Technik spezialisiert. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.