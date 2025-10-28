Alpine hat vor dem regulären Bestellstart am 21. November die Preise seines neuen Hoffnungsträgers A390 veröffentlicht. Der in der Mittelklasse positionierte Elektro-Crossover bietet die höchste Leistung aller Fahrzeuge auf dieser Plattform. Mit dem A390 begibt sich die französische Sportwagenschmiede Alpine in ganz neue Gefilde. Seit der Markengründung vor siebzig Jahren war der Hersteller auf sportliche Zweisitzer mit Renault-Technik spezialisiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net