Nissan hat laut einem Medienbericht einen wichtigen Schritt bei der Entwicklung von Feststoffbatterien gemacht und Prototyp-Zellen hergestellt, die die derzeitige Reichweite von E-Fahrzeugen verdoppeln sollen. Binnen drei Jahren will Nissan seine Feststoffbatterien nun kommerzialisieren. Wie die japanische Zeitung Nikkei berichtet, hat Nissan Prototypen von Feststoffbatteriezellen entwickelt, die die Leistungsziele des Autobauers für die Markteinführung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
