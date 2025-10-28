© Foto: Dall-E

Die Aktie des Speicherspezialisten Rambus hat sich in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt, doch der Höhenflug dürfte nach den am Montagabend vorgelegten Quartalszahlen erstmal vorüber sein. Die KI-Zulieferer und -Anwender sind vorbeigezogen 2025 ist bislang das Börsenjahr von KI-Werten aus der zweiten und dritten Reihe. Zwar haben sich auch die Anteile von Unternehmen wie Alphabet und Nvidia erneut deutlich steigern können, doch die richtig großen Kursgewinne gab es bei Zulieferern wie Micron, Datencenter-Betreibern wie CoreWeave und Nebius sowie Anwendern wie SoundHound mit Kursgewinnen im dreistelligen Prozentbereich. Zu den Gewinnern gehört mit einem Anstieg von 114,9 Prozent seit …