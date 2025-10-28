FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Hold" belassen. Die Hamburger bräuchten aus seiner Sicht einen langjährigen Strategiewandel, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Es gebe nicht den einen Zukauf, der Nivea ergänze und mit dem es dann gut sei. Es müsse für die Anleger enorm frustrierend sein, dass Beiersdorf nicht systematisch mehr zukaufe. Einfach auf den nächsten Hautpflege-Boom zu warten, sei keine Strategie./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005200000