Berlin (ots) -Deutschlands Wirtschaft steht unter Druck: Seit 2023 stagniert das Wachstum, Investitionen bleiben aus, während der Staat historische Schulden aufnimmt. Das neue Sondervermögen von 500 Milliarden Euro bietet die Chance auf einen Aufbruch - vorausgesetzt, die Politik geht mit mutigen Reformen voran.Fest steht: Ohne den Mittelstand wird kein Neustart gelingen. Keine der großen Aufgaben - Wachstum, Integration, Bildung und Infrastruktur - lässt sich ohne ihn bewältigen. Kleine und mittlere Betriebe sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Sie sichern zwei Drittel aller Ausbildungsverträge, beschäftigen achtzig Prozent der in den Arbeitsmarkt integrierten Geflüchteten und stehen für regionale Wertschöpfung, Innovation und gesellschaftlichen Zusammenhalt.Wie gelingt es, den Motor Mittelstand wieder in Schwung zu bringen? Welche Impulse sind notwendig, um Investitionen und Wachstum zu ermöglichen? Was braucht es, dass wieder mehr Wohnungen entstehen? Und wie schaffen wir es, dass der "Neustart Bau" zum Neustart für das ganze Land wird?Diese und weitere Fragen werden am Baugewerbetag 2025 im Mittelpunkt stehen. Wir erwarten unter anderem:- Bundeskanzler Friedrich Merz- Bundesbauministerin Verena Hubertz- Björn Böhning, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium- Michael Bröcker, Chefredakteur von Table Media- Wolfgang Schubert-Raab, Präsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe- Moderation: Eva-Maria LemkeDeutscher Baugewerbetag5. November 2025, 14-17 UhrMaritim proArte Hotel BerlinDorotheenstraße 65, 10117 BerlinAufgrund der Sicherheitsvorgaben bitten wir darum, sich bis zum 31. Oktober, 12 Uhr, unter folgendem Link zu registrieren: https://eveeno.com/163732214