DJ GSK: Weltweites Lizenzabkommen für COPD-Mittel mit US-Biotechfirma

Von Anthony O. Goriainoff

DOW JONES--GSK hat mit dem US-Biotechnologieunternehmen Empirico ein weltweites exklusives Lizenzabkommen für ein Mittel zur Behandlung von Atemwegserkrankungen vereinbart. Der britische Pharmariese teilte am Dienstag mit, dass er im Rahmen der Vereinbarung an Empirico eine Vorauszahlung von 85 Millionen US-Dollar und bis zu 600 Millionen Dollar nach erfolgreichem Abschluss bestimmter Meilensteine leisten wird. Die Vereinbarung gelte für EMP-012, ein Mittel zur Behandlung der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). Die Vereinbarung habe das Potenzial, auf andere entzündliche Atemwegserkrankungen ausgeweitet zu werden.

GSK teilte mit, dass ihm die Vereinbarung die vollen weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für das Mittel einräume. Empirico - ein Biotechnologieunternehmen für die klinische Phase - werde bei der klinischen Entwicklung des Mittels weiter federführend sein. Dies beinhaltet den Abschluss der laufenden klinischen Phase-1-Studie. Anschließend werde GSK die Verantwortung für weltweite Entwicklung, Zulassungsanträge und Vermarktung übernehmen.

"Mit seinen erwarteten langanhaltenden Eigenschaften und seiner Fähigkeit, auf bestimmte Entzündungswege abzuzielen, ergänzt EMP-012 unsere Pipeline verschiedener Modalitäten bei COPD", teilte GSK mit.

October 28, 2025 06:36 ET (10:36 GMT)

