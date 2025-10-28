Cicor kündigte die Akquisition von zwei Produktionsstandorten von Valtronic in Cleveland (USA) und Berrechid (Marokko) an, wodurch die Medtech-Präsenz des Unternehmens erweitert und eine strategische Fertigungsbasis in den USA gesichert wird. Die Transaktion fügt jährlich etwa 20 Millionen CHF zum Umsatz hinzu, mit dem Potenzial, sich durch neue Projekte mit US-Kunden ungefähr zu verdoppeln. Der Deal stärkt Cicors Positionierung im Bereich der hochzuverlässigen Elektronik und verdoppelt die Kapazität in Marokko bei minimalen Kosten. Wir betrachten die Akquisition als strategisch sinnvoll und finanziell diszipliniert, was Cicors Erfolgsbilanz im Bereich M&A-Transaktionen unterstreicht. Angesichts verbesserter Fundamentaldaten nach Anhebung unserer Schätzungen ab 2026 heben wir unseren DCF-basierten fairen Wert auf 217,00 CHF an; BUY beibehalten. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/cicor-technologies-ltd heruntergeladen werden.





