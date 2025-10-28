Das dritte Quartal der Deutschen Börse lief etwas besser, als es von den Analysten im Vorfeld erwartet worden war. Daher schaut es auch so aus, als ob der Konzern seine Jahresziele locker erreichen wird. Trotzdem verzeichnet die Deutsche Börse-Aktie (581005) im frühen Dienstagshandel leichte Kursabschläge. Dies dürfte aber vor allem eine Folge des schwächeren Gesamtmarkts sein. Trotz eines relativ unaufgeregten Aktienmarkts steigerte die Deutsche ...

