DJ AUKTION/Leicht erhöhte Nachfrage bei 5-jährigen Bundesobligationen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 7. Oktober:

=== Emission 2,20-prozentige Bundesobligationen mit Laufzeit 10. Oktober 2030 Volumen 4 Mrd EUR Bietungsvolumen 3,752 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,020 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,2 (1,1) Durchschnittsrend. 2,21% (2,31%) Wertstellung 30. Oktober 2025 ===

October 28, 2025

