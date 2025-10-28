Anzeige
Dienstag, 28.10.2025
Atomkraft feiert Comeback: Uran wird wieder zum strategischen Rohstoff - Anleger stehen Schlange
28.10.2025 12:27 Uhr
AUKTION/Leicht erhöhte Nachfrage bei 5-jährigen Bundesobligationen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 7. Oktober: 

=== 
Emission      2,20-prozentige Bundesobligationen 
          mit Laufzeit 10. Oktober 2030 
Volumen       4 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   3,752 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  3,020 Mrd EUR 
Zeichnungsquote   1,2   (1,1) 
Durchschnittsrend. 2,21%  (2,31%) 
Wertstellung    30. Oktober 2025 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 06:56 ET (10:56 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

