Rouyn-Noranda, Kanada, 28. Oktober 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. ("Abcourt" oder das "Unternehmen") (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich, den Erhalt seines Umweltzertifikats für die kundenspezifische Verarbeitung von Erz aus externen Lagerstätten in seiner Aufbereitungsanlage Sleeping Giant bekannt zu geben.

Mit diesem Zertifikat ist es Abcourt nun gestattet, Geschäftsgespräche mit möglichen Kunden aufzunehmen, den Prozess der Umweltgenehmigung zu beschleunigen und mit der Verarbeitung von Golderz von Bergbauunternehmen zu beginnen, die über keine eigene Aufbereitungsanlage für die Goldgewinnung aus Erz verfügen. Die Errichtung eines Erzverarbeitungskomplexes für die Goldgewinnung und die Lagerung der Aufbereitungsrückstände kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen und mehrere hundert Millionen Dollar kosten. Für viele Golderschließungsunternehmen ist es daher möglicherweise schneller und kostengünstiger, einen Vertrag über eine kundenspezifische Verarbeitung auszuhandeln.

Laut der am 7. Juni 2023 veröffentlichten wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) für die Mine Sleeping Giant wird weniger als 40 % der Kapazität der Aufbereitungsanlage Sleeping Giant auf die Verarbeitung von Erz aus der Mine Sleeping Giant entfallen. Die genehmigte Durchsatzleistung der Anlage beträgt 950 Tonnen pro Tag und die im Rahmen der PEA geplante Leistung beläuft sich auf 340 Tonnen pro Tag. Das langfristige Ziel von Abcourt besteht darin, weitere Mineralressourcen in der Mine Sleeping Giant abzugrenzen, um die maximale Nutzung seiner Aufbereitungsanlage durch Erz aus internen Quellen zu erreichen. Kurzfristig hat Abcourt jedoch die Möglichkeit, Erz von anderen Standorten zu verarbeiten und so von zusätzlichen Umsatzquellen zu profitieren, während es seinen Geschäftsplan hinsichtlich der Produktion aus Sleeping Giant umsetzt.

Pascal Hamelin, President und CEO, sagt dazu: "In den Regionen Abitibi und Eeyou Istchee finden sich zahlreiche Goldlagerstätten, die einfach zu klein sind, um den Investitionsaufwand für die Errichtung eines Goldverarbeitungskomplexes zu rechtfertigen. Abcourt bietet nun eine attraktive Alternative, um eine beschleunigte Erschließung dieser Lagerstätten zu ermöglichen. Darüber hinaus können wir durch diese Art der kundenspezifischen Verarbeitung die größtmögliche Auslastung unserer Aufbereitungsanlage gewährleisten, unseren Umsatz und damit den Wert unserer Anlage erhöhen und schließlich die möglichen Synergien mit anderen Lagerstätten in der Umgebung prüfen."

Qualifizierter Sachverständiger

Pascal Hamelin, Eng., President und Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Herr Hamelin ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101.

Abcourt Mines Inc. ist ein kanadisches Goldunternehmen, das die Mine Sleeping Giant entwickelt und weitere strategisch günstig gelegene Konzessionsgebiete im Nordwesten von Quebec, Kanada, erkundet. Abcourt ist zu 100 % Eigentümer der Mine und Aufbereitungsanlage Sleeping Giant sowie des Explorationskonzessionsgebiets Flordin, auf das sich das Unternehmen konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und Chief Executive Officer

T: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.,

T: (514) 722-2276, DW456

E-Mail: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

Zukunftsgerichtete AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. "plant", "strebt an", "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert", "schätzt", "könnte", "sollte", "wahrscheinlich" oder Abwandlungen dieser Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können", "würden" oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Obwohl Abcourt der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Abcourt lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

