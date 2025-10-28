AI-Boom ohne Blase? Star-Investorin Cathie Wood sieht weiter enormes Potenzial ? warnt aber vor einem baldigen Reality-Check, wenn Zinsen wieder steigen. Anleger sollten sich auf Turbulenzen einstellen. Die Euphorie rund um künstliche Intelligenz treibt Tech-Aktien von Rekord zu Rekord. Cathie Wood, die Chefin des US-Investmenthauses ARK Invest, sieht die Branche jedoch an einem Wendepunkt. Auf einer Finanzkonferenz in Riad machte sie deutlich, dass sie keine Blase sieht. Dennoch rechnet sie ...

