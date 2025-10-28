London (www.fondscheck.de) - M&G Investments gibt heute die Auflegung des M&G (Lux) Global Energy Opportunities Fund (ISIN LU3148173464/ WKN A41FX2) bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Aktienstrategie zielt darauf ab, von den Investitionschancen zu profitieren, die sich aus der weltweit steigenden Energienachfrage und dem Übergang zur Dekarbonisierung ergeben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de