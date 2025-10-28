Das Dresdner Unternehmen Deutsche E Metalle (DEM) hat eine erfolgreiche erste Bohrkampagne im Carachi-Blanco-Lithiumprojekt in Argentinien durchgeführt. Diese brachte vielversprechende Lithiumkonzentrationen von bis zu 377 mg/L zutage - ein Wert, der ein hohes Potenzial für eine reguläre Förderung verspricht. Das ESG-zertifizierte Projekt in der argentinischen Provinz Catamarca ist laut dem Unternehmen bislang das einzige deutsche Projekt, das im ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.