Die Bundesnetzagentur hat neue Zahlen zum Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur publik gemacht. Zum Stichtag 1. Oktober führt das Ladesäulenregister der Behörde 180.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte und damit 16 Prozent mehr als vor einem Jahr. Treiber des Wachstums ist der Markt für Schnellladesäulen. Insgesamt gab es am 1. Oktober exakt 179.938 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Deutschland. Bei der vorangegangenen Veröffentlichung der ...

