© Foto: Alexander Heinl - picture alliance / dpa Themendienst

Was als FOMO-Welle begann, endet im Absturz: Der Goldpreis fällt unter 4.000 US-Dollar, Analysten sehen die Blase platzen - und warnen vor mehr.Der Goldpreis ist zu Wochenbeginn weiter abgestürzt und fiel erstmals seit Monaten wieder unter die Marke von 4.000 US-Dollar je Unze. Damit setzte das Edelmetall seine heftigste Korrektur seit über einem Jahrzehnt fort. Auslöser war die Aussicht auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China, das geopolitische Spannungen mindern und die Nachfrage nach sicheren Häfen schwächen könnte. Parallel zogen Privatanleger laut JPMorgan rund 120 Millionen US-Dollar aus Rohstoff-ETFs ab. Der SPDR Gold Shares verlor zwischenzeitlich fast drei Prozent, …