DEMIRE leistet keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende angesichts erwarteter besserer Bedingungen für mögliche Immobilienverkäufe im Jahr 2026Langen, 28. Oktober 2025 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat heute angesichts erwarteter besserer Bedingungen für Immobilienverkäufe im nächsten Jahr und der dadurch zu generierenden Mittel beschlossen, ihre Unternehmensanleihe 2019/2027 (ISIN: DE000A2YPAK1) nicht, wie ursprünglich angedacht, bereits zum Jahresende 2025 mit EUR 50 Millionen vorzeitig teilweise zu tilgen. Hieraus resultiert eine von der Gesellschaft zu zahlende endfällige Zusatzgebühr von 3 % auf den derzeitig ausstehenden Nominalbetrag der Unternehmensanleihe 2019/2027 von insgesamt EUR 247,1 Millionen. Die Unternehmensanleihe 2019/2027 hat eine Laufzeit bis Ende 2027. Kontakt:Julius StinauerHead of Investor Relations & Corporate FinanceT: +49 6103 372 49 44E: ir@demire.agEnde der InsiderinformationGlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)+ |Sprache |Deutsch | ++ |Unternehmen|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG | | | | | |Robert-Bosch-Straße 11 | | | | | |63225 Langen | | | | | |Germany | ++ |Telefon |+496103372490 | ++ |Fax |+49 6103 3724911 | ++ |E-Mail |info@demire.ag | ++ |Internet |https://www.demire.ag | ++ |LEI |391200FHEFGXUKL2BO93 | ++ |Börsen |? DE000A0XFSF0, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - | | |Regulierter Markt, A0XFSF; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - | | |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - | | |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse München, Boerse Muenchen - | | |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - | | |Freiverkehr, A0XFSF; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A0XFSF; DE - | | |Tradegate Exchange, Regulated market, A0XFSF; | ++ |Indices |CDAX, Prime All Share (Performance), Prime All Share (Kursindex), | | |Classic All Share (Performance), Classic All Share (Kursindex) | ++ °