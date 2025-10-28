DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe / Immobilien

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG leistet keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende angesichts erwarteter besserer Bedingungen für mögliche Immobilienverkäufe im Jahr 2026

28. Oct 2025 / 12:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DEMIRE leistet keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende angesichts erwarteter besserer Bedingungen für mögliche Immobilienverkäufe im Jahr 2026

Langen, 28. Oktober 2025 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat heute angesichts erwarteter besserer Bedingungen für Immobilienverkäufe im nächsten Jahr und der dadurch zu generierenden Mittel beschlossen, ihre Unternehmensanleihe 2019/2027 (ISIN: DE000A2YPAK1) nicht, wie ursprünglich angedacht, bereits zum Jahresende 2025 mit EUR 50 Millionen vorzeitig teilweise zu tilgen. Hieraus resultiert eine von der Gesellschaft zu zahlende endfällige Zusatzgebühr von 3 % auf den derzeitig ausstehenden Nominalbetrag der Unternehmensanleihe 2019/2027 von insgesamt EUR 247,1 Millionen. Die Unternehmensanleihe 2019/2027 hat eine Laufzeit bis Ende 2027.



Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag

Ende der Insiderinformation

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com