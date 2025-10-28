DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe / Immobilien
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG leistet keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende angesichts erwarteter besserer Bedingungen für mögliche Immobilienverkäufe im Jahr 2026
28. Oct 2025 / 12:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
DEMIRE leistet keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende angesichts erwarteter besserer Bedingungen für mögliche Immobilienverkäufe im Jahr 2026
Langen, 28. Oktober 2025 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat heute angesichts erwarteter besserer Bedingungen für Immobilienverkäufe im nächsten Jahr und der dadurch zu generierenden Mittel beschlossen, ihre Unternehmensanleihe 2019/2027 (ISIN: DE000A2YPAK1) nicht, wie ursprünglich angedacht, bereits zum Jahresende 2025 mit EUR 50 Millionen vorzeitig teilweise zu tilgen. Hieraus resultiert eine von der Gesellschaft zu zahlende endfällige Zusatzgebühr von 3 % auf den derzeitig ausstehenden Nominalbetrag der Unternehmensanleihe 2019/2027 von insgesamt EUR 247,1 Millionen. Die Unternehmensanleihe 2019/2027 hat eine Laufzeit bis Ende 2027.
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
T: +49 6103 372 49 44
E: ir@demire.ag
Ende der Insiderinformation
|Sprache
|Deutsch
|Unternehmen
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
|Robert-Bosch-Straße 11
|63225 Langen
|Germany
|Telefon
|+496103372490
|Fax
|+49 6103 3724911
|info@demire.ag
|Internet
|https://www.demire.ag
|LEI
|391200FHEFGXUKL2BO93
|Börsen
|? DE000A0XFSF0, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - Regulierter Markt, A0XFSF; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse München, Boerse Muenchen - Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - Freiverkehr, A0XFSF; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A0XFSF; DE - Tradegate Exchange, Regulated market, A0XFSF;
|Indices
|CDAX, Prime All Share (Performance), Prime All Share (Kursindex), Classic All Share (Performance), Classic All Share (Kursindex)