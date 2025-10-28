© Foto: picture alliance/dpa | Matthias Balk

Die Aktie von Halbleiterspezialist Süss Microtec stürzt nach einer Gewinnwarnung ab - und Analysten schlagen Alarm. Die Kurserholung der vergangenen Wochen ist schon wieder verflogen.SUSS MicroTec hat am Montag nach Börsenschluss überraschend eine deutliche Gewinnwarnung für 2025 ausgegeben - und schickt die Aktie damit in den Kurskeller. Für die Aktionäre endet die jüngste Hoffnung auf eine nachhaltige Kurserholung abrupt. Die Aktie verliert am Dienstag mehr als 20 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Mitte September. Die Bruttomarge soll nur noch 35 bis 37 Prozent erreichen, statt der bisher angepeilten 37 bis 39 Prozent. Auch die EBIT-Marge fällt - von 13 bis 15 Prozent auf nun 11 bis …