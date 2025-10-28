© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Der US-Gesundheitsriese steckt mitten in einem Umbruch, und sendet mit einer Prognoseerhöhung erste Hoffnungssignale. Seit Warren Buffett investiert ist, ist auch die Aktie wieder zum Leben erwacht.UnitedHealth versucht nach einem beispiellosen Einbruch in diesem Jahr den Weg zurück in die Spur zu finden - und liefert im dritten Quartal endlich positive Signale. Der größte US-Krankenversicherer übertraf die Gewinnerwartungen von Wall Street leicht und erhöhte zugleich seine Prognose für das Gesamtjahr. Der Konzern peilt nun mindestens 16,25 US-Dollar bereinigten Jahresgewinn je Aktie an. Das ist zwar ein Schritt nach oben, aber weiterhin deutlich unter früheren Zielen - und wäre das …