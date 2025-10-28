Bowers & Wilkins bringt mit dem Px8 S2 die zweite Generation seines Flaggschiff-Kopfhörers auf den Markt. Wir haben uns angesehen, welche Innovationen im Design, im Klang und in der Konnektivität stecken - und warum der Px8 S2 mehr ist als nur ein kosmetisches Update. Eine neue Referenz im Kopfhörer-Design Mit dem Px8 S2 hebt Bowers & Wilkins sein Kopfhörer-Portfolio auf das nächste Level. Für 729 Euro bietet das Modell alles, was audiophiles Hören ...

