Dass die intensive Nutzung von KI-Bots für psychisch labile Menschen negative Folgen haben kann, wird schon seit Monaten diskutiert. Aber wie viele ChatGPT-Nutzer:innen sind tatsächlich gefährdet? Erstmals nennt das KI-Startup konkrete Zahlen. OpenAI steht wegen der psychischen Risiken von ChatGPT zunehmend unter Druck - und wählt jetzt offenbar die Flucht nach vorn. Das KI-Unternehmen hat jetzt eine Statistik zur Anzahl potenziell gefährdeter Personen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.