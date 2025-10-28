Dass die intensive Nutzung von KI-Bots für psychisch labile Menschen negative Folgen haben kann, wird schon seit Monaten diskutiert. Aber wie viele ChatGPT-Nutzer:innen sind tatsächlich gefährdet? Erstmals nennt das KI-Startup konkrete Zahlen. OpenAI steht wegen der psychischen Risiken von ChatGPT zunehmend unter Druck - und wählt jetzt offenbar die Flucht nach vorn. Das KI-Unternehmen hat jetzt eine Statistik zur Anzahl potenziell gefährdeter Personen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n