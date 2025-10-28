Der Batterie-Hersteller BMZ Group meldet die Insolvenz von zwei seiner zentralen Gesellschaften: Sowohl für die BMZ Germany GmbH als auch für die BMZ Holding GmbH - beide mit Sitz in Karlstein am Main - wurde dieser Tage eine Insolvenz in Eigenverwaltung eingeleitet. Als Grund gilt der Absprung eines Großkunden für stationäre Speicher. Die BMZ Group ist allen voran für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriepacks bekannt, zu den bekannten Kunden ...

