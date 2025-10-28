Ampt and Hiringa Energy plan to deploy a 27 MW (DC) solar array with 30 MWh battery storage to power green hydrogen and ammonia production for a low-carbon cotton operation in Australia.From pv magazine Australia US-based Ampt is collaborating with New Zealand-based green-hydrogen company Hiringa Energy on a low-carbon cotton production initiative. Ampt's string optimizer technology will support a solar plus storage system for Hiringa's hydrogen and ammonia facility, part of the Good Earth Green Hydrogen and Ammonia (GEGHA) project near Moree, in eastern Australia. The project features a 27 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...