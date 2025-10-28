Die Kommunikationsplattform X hat bekannt gegeben, sich von der Domain Twitter.com zu trennen. Nutzer:innen, die noch 2FA-Methoden unter der alten URL registriert haben, müssen jetzt handeln. Ansonsten könnte ihr Account verloren gehen. Es ist drei Jahre her, dass Milliardär Elon Musk Twitter aufgekauft hat. Die Plattform hat sich mittlerweile stark verändert, was einige ehemalige Twitter-Nutzer:innen schon zum Wechsel zu einer Alternative veranlasst ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.