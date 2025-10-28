Kupfer auf Rekordkurs: US-China-Hoffnung trifft auf Minenengpässe

Anzeige / Werbung

Aussicht auf US-China-Einigung verbessert die Nachfrageperspektive

Der Kupfermarkt startet mit Rückenwind in die Woche: Die Notierungen bewegen sich in Richtung Rekordniveau, gestützt von steigender Zuversicht auf eine bevorstehende Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Gleichzeitig wirken Lieferausfälle in einigen der weltweit größten Minen als zusätzlicher Preistreiber. Trotz zwischenzeitlicher Rückschläge im Zuge der US-Handelspolitik liegt Kupfer seit Jahresbeginn über 25% im Plus - ein Zeichen dafür, wie stark Nachfragesignale und Angebotsrisiken derzeit ineinandergreifen.

Für das Industriemetall Kupfer ist das Verhältnis der beiden größten Volkswirtschaften ein zentraler Faktor. Hinweise auf ein nahendes Abkommen zwischen Washington und Peking verbessern die Sicht auf die industrielle Aktivität - von Elektronik und Maschinenbau bis zur Bauwirtschaft. Eine Entspannung der Handelsspannungen würde die Planbarkeit erhöhen und Investitionen begünstigen, was in der Regel den Bedarf an Leitungen, Komponenten und Infrastrukturmaterial stützt.

Diese makroökonomische Komponente trifft auf einen Markt, der bereits durch anhaltende Lieferunsicherheiten verengt ist. Marktbeobachter verweisen darauf, dass Kaufinteresse früher einsetzt als noch vor wenigen Monaten - ein Indiz dafür, dass Abnehmer und Händler Preisdellen nutzen, um Lagerbestände im Vorgriff auf eine robustere Nachfrage zu sichern. Für Kupfer als Konjunkturbarometer überträgt sich damit geopolitische Hoffnung direkt in Preisfantasie.

Angebotsseite unter Druck: Minenstörungen und gesenkte Prognosen

Parallel häufen sich auf der Angebotsseite Störfaktoren. In den vergangenen Monaten meldeten der Kamoa-Kakula-Komplex in der Demokratischen Republik Kongo, die größte Untertagemine in Chile sowie die große Grasberg-Mine in Indonesien Zwischenfälle. Solche Ereignisse erhöhen das Risiko eines Kupferangebotsdefizits - umso mehr, wenn sie zeitgleich auftreten.

Vor diesem Hintergrund korrigierte die International Copper Study Group (ICSG) ihren Produktionsausblick für 2025 nach unten: Statt eines Anstiegs der Minenproduktion von 2,3% rechnet die Organisation nur noch mit 1,4%. Zum Vergleich: 2024 lag das tatsächliche Wachstum noch bei 2,8%. Geringere Zuwächse bei der Förderung treffen auf stabile bis steigende Nachfrage - eine Konstellation, die Preisspitzen begünstigen kann, sofern keine rasche Entspannung auf der Angebotsseite eintritt.

Für Produzenten bedeutet die Lage operative und strategische Herausforderungen: Wartungsfenster, Genehmigungsprozesse und Investitionsentscheidungen werden von Engpässen ebenso beeinflusst wie von den Anforderungen an Sicherheit und Umweltstandards. Für den Markt insgesamt erhöhen sich die Schwankungsanfälligkeit und die Sensibilität gegenüber neuen Nachrichten aus den Minenregionen.

Energiewende als struktureller Treiber für Kupfer

Neben zyklischen Impulsen aus der Konjunktur wirkt ein langfristiger Trend: die Energiewende. Kupfer ist elementar für Stromnetze, E-Mobilität, Ladeinfrastruktur, erneuerbare Energien sowie für Batterien und Wärmepumpen. Hersteller nutzen das Metall in Kabeln, Motoren, Umrichtern und Rohrsystemen - überall dort, wo Leitfähigkeit, Langlebigkeit und Effizienz gefragt sind.

Nach Einschätzung großer Bergbaukonzerne dürfte der globale Kupferbedarf bis 2050 deutlich zulegen. Die BHP Group, der größte Bergbaukonzern der Welt, erwartet etwa einen Zuwachs der Nachfrage um rund 70% bis zur Mitte des Jahrhunderts. Diese Projektionen unterstreichen, dass selbst moderates Minenwachstum künftig nicht automatisch genügt, um den Bedarf zu decken. Ausbauprojekte, höhere Recyclingquoten und Effizienzsteigerungen werden daher zunehmend wichtig, um die Balance zwischen Angebot und Nachfrage zu stabilisieren.

Schwächerer US-Dollar stützt Metallpreise

Ein weiterer Faktor im aktuellen Umfeld ist der US-Dollar. Dessen Rückgang im Jahresverlauf macht in US-Währung bepreiste Rohstoffe für Käufer außerhalb des Dollarraums günstiger. Diese Wechselkurskomponente verstärkt die Tendenz steigender Notierungen bei Industriemetallen - auch bei Kupfer. In der Folge reagiert der Markt nicht nur auf physische Knappheit und Makrodaten, sondern auch auf Währungsschwankungen, die Handelsströme und Hedging-Entscheidungen beeinflussen.

Für die kurzfristige Entwicklung bleibt die Volatilität hoch: Neue Nachrichten zu US-China-Gesprächen, Meldungen über Minenverfügbarkeiten oder Anpassungen von Angebots- und Nachfrageprognosen können rasch Kursausschläge auslösen. Mittelfristig richtet sich der Blick auf die Frage, ob die ICSG-Annäherung an geringeres Minenwachstum Bestand hat, wie schnell gestörte Kapazitäten wieder anlaufen - und ob die industrielle Dynamik die hohe Preissensitivität der Abnehmer überlagert oder dämpft.

Fazit: Der Kupfermarkt bewegt sich im Spannungsfeld aus geopolitischer Entspannungshoffnung, realen Angebotsengpässen und strukturellem Mehrbedarf durch die Energiewende. Gesunkene Dollarnotierungen verstärken die Preisbewegungen zusätzlich. Ob der Anlauf in Richtung Rekordstände Bestand hat, hängt von der Balance zwischen kurzfristigen Meldungen von der Angebotsseite und dem längerfristigen Investitionszyklus ab.

