Die Aktie der DHL Group kann im heutigen Handel erneut deutlich zulegen. Dadurch hellt sich das Chartbild für die Anteilscheine des Bonner Logistikriesen weiter auf. Rückenwind erhalten die DAX-Titel heute aus den Vereinigten Staaten. So hat der Konkurrent United Parcel Service oder kurz UPS starke Zahlen und einen optimistischen Ausblick veröffentlicht. So hat der US-Paketdienst im dritten Quartal des laufenden Jahres deutlich besser abgeschnitten als von Analysten prognostiziert. Der Konzern erzielte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.