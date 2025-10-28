Die Aktie der DHL Group kann im heutigen Handel erneut deutlich zulegen. Dadurch hellt sich das Chartbild für die Anteilscheine des Bonner Logistikriesen weiter auf. Rückenwind erhalten die DAX-Titel heute aus den Vereinigten Staaten. So hat der Konkurrent United Parcel Service oder kurz UPS starke Zahlen und einen optimistischen Ausblick veröffentlicht. So hat der US-Paketdienst im dritten Quartal des laufenden Jahres deutlich besser abgeschnitten als von Analysten prognostiziert. Der Konzern erzielte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
