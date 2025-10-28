Die Aktie des Ethereum-Treasury-Unternehmens ETHZilla verzeichnete am Montag einen Sprung um 14 Prozent und setzte die Rally nach Börsenschluss fort. Auslöser ist der Einstieg eines prominenten Investors, der bereits die Beyond-Meat-Aktie beflügelt hatte. Er fordert eine radikale Strategieänderung - und das Management liefert umgehend.Hinter dem Kaufdruck steht Dimitri Semenikhin, in der Szene als "Capybara Stocks" bekannt. Der Influencer sorgte zuletzt für eine Kursexplosion von über 1.000 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
