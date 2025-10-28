Die Aktie des Ethereum-Treasury-Unternehmens ETHZilla verzeichnete am Montag einen Sprung um 14 Prozent und setzte die Rally nach Börsenschluss fort. Auslöser ist der Einstieg eines prominenten Investors, der bereits die Beyond-Meat-Aktie beflügelt hatte. Er fordert eine radikale Strategieänderung - und das Management liefert umgehend.Hinter dem Kaufdruck steht Dimitri Semenikhin, in der Szene als "Capybara Stocks" bekannt. Der Influencer sorgte zuletzt für eine Kursexplosion von über 1.000 Prozent ...

